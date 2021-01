Conte a Firenze col turnover: pensa già al derby d'Italia

Alessio Agnelli

«Prima la Fiorentina, poi la Juventus, anche perché la Coppa Italia conta tanto. Al Franchi può giocare Eriksen da play». La mossa a sorpresa, dopo lo scontato leitmotiv della «partita che viene è sempre la più importante», rispolverato anche per l'ottavo di finale in gara secca di questo pomeriggio (alle 15, diretta tv Rai 1, arbitro Massa di Imperia) a Firenze contro la Viola di Prandelli.

Al Franchi, l'osservato speciale di Antonio Conte sarà Christian Eriksen, in odore di una maglia da regista. E, a darne l'annuncio, è stato proprio il tecnico salentino, introducendo la sfida e la possibile operazione-rilancio del fuoriclasse danese: «Sì, da lui mi aspetto grandi risposte in questa nuova posizione contro la Fiorentina - ha proseguito l'ex ct -. Nella carriera di un calciatore ci sono momenti favorevoli e altri meno. Con Eriksen abbiamo avuto un po' di tempo per lavorare dal punto di vista tattico nel ruolo di regista, quello che riveste Brozovic. Dalle difficoltà si esce con carattere».

Sfruttando ogni occasione. E, per Eriksen, forse una delle ultime chances per riprendersi l'Inter e allontanare le voci di mercato. Contro la Viola, infatti, il 28enne di Middelfart sarà una delle tante novità di formazione di Conte. Insieme a Ranocchia e Kolarov (terzo centrale Skriniar) in difesa, Young, Gagliardini, Sensi e Perisic in mediana (panchina per Vidal, Brozovic e Barella) e Sanchez al posto di Lukaku ad affiancare Lautaro in attacco.

«Turnover pre-Juventus? Non direi così, né parlerei di seconde scelte - ha sottolineato Conte -. L'Inter è una squadra ambiziosa, che deve avere tutti i giocatori di pari livello. Sarà la miglior formazione possibile, in considerazione di infortuni (rimasti a Milano Pinamonti, Vecino e Darmian, comunque recuperabile per la Juve, ndr) e stanchezza post Roma».

Quindi, avanti step by step, accantonando, per ora, il derby d'Italia di domenica con Madama e concentrandosi solo sull'obiettivo Coppa Italia, «un trofeo, che sicuramente conta per noi tutti. L'anno scorso siamo arrivati in semifinale - ha concluso il tecnico dell'Inter -, adesso ripartiamo dagli ottavi con la Fiorentina, che avrà la nostra stessa idea e che è il primo ostacolo arduo che dobbiamo superare sul nostro cammino per proseguire in Coppa. Poi penseremo al campionato, dove stiamo facendo bene e dove affronteremo una delle squadre più forti».

