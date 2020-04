«Contagi zero a fine giugno»

Simona Romanò

Zero contagi a Milano e Lombardia non prima di fine giugno. Lo dicono le proiezioni della ricerca dell'Osservatorio nazionale sulla salute ipotizzano. La Lombardia, dove è stato registrato, proprio due mesi fa, il primo caso di coronavirus, e le Marche, secondo gli esperti, «saranno le ultime regioni che si libereranno del covid-19».

«Il periodo è veritiero visto l'andamento attuale dei contagi che cala più lentamente rispetto le altre zone del paese», commenta Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs del Galeazzi. «La Lombardia - prosegue - è stata travolta da uno tsunami con un numero impressionante di pazienti, tutti bisognosi di cure ospedaliere, e il virus ha iniziato a circolare a dicembre». Ora s'intravede la luce, anche se a Milano il coronavirus morde ancora. I dati di ieri ne sono la conferma: in Lombardia frenano contagi (+ 737 casi), decessi (comunque 163 in un giorno), ricoveri in terapia intensiva (-21) e negli altri reparti (-204). Ma è ancora il capoluogo con 160 nuovi casi ad avere il più alto tasso di nuovi contagiati; in tutto 287 nella Città Metropolitana. «Perché la popolazione milanese è di oltre un milione 300mila abitanti - spiega Pregliasco - Poi le attività primarie non si sono mai fermate e c'è una realtà abitativa fatta di palazzoni dove sono più frequenti i momenti di contatto e di contagio». Pregliasco invita a guardare il bicchiere mezzo pieno: «Nel capoluogo ci sono più persone protette, ovvero i malati sommersi che hanno superato la malattia». Subito però rimarca l'urgenza di non affrettare con le riaperture il 4 maggio: «La capacità di regolarizzare la ripresa dichiara - influenzerà sulla nostra libertà futura, che sarà sempre vigilata, ma se sbagliassimo l'onda di ritorno sarà tremenda». Il consiglio è di «prediligere le attività economiche, ma non quelle legate alla socialità». Quindi, stop ancora a bar e ristoranti. «E avviare - rimarca - i test sierologici su un campione rappresentativo della popolazione lombarda per un patentino della salute».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA