Contagi, rosso profondo in 12 zone

Simona Romanò

Il Covid dilaga a Milano e la terza ondata può aver toccato il picco in città, come previsto dagli algoritmi degli epidemiologi. È una cottura a fuoco lento. Iniziata piano e proseguita inesorabilmente: sono 12 i quartieri milanesi che nel corso della settimana scorsa hanno superato la soglia critica di 250 casi Covid ogni 100mila abitanti (la settimana dal 1° all'8 marzo erano 5). E altri 10 distretti dei 38 considerati dall'Ats sono vicini al limite sopra il quale è massima allerta. Quindi, circa il 60% della metropoli è ad alto rischio per la diffusione della malattia. È quanto emerge dal report dall'Ats Milano, che fotografa non solo l'avanzata del virus ma anche dove si è insediato durante la settimana trascorsa.

QUARTIERI PIÙ CONTAGIATI. Il centro è l'area più estesa con più contagi in assoluto: un porzione della città che comprende dal Duomo a San Babila al Castello con 282 nuovi positivi; dal Ticinese a Porta Monforte con 269 contagiati in sette giorni; e la zona di Sant'Ambrogio con il record negativo di 309 contagi. Il Covid sfonda anche alla Maggiolina (250 positivi), a Greco-Bicocca (276), Città Studi (269), Stadera (274), Solari (257). E non risparmia nemmeno da Forze Armate a Inganni (257), il Gallatese (278), Baggio (255), Niguarda (270). Dal centro storico alle periferie, con focolai che sono più o meno diffusi, forse per la concentrazione di servizi attivi, uffici aperti, caseggiati particolarmente popolosi che portano gli inquilini inevitabilmente a contatti più ravvicinati.

CASI IN SALITA. In corso Buenos Aires con 236 nuovi contagi; il Quartiere Adriano e Lambrate, entrambi con 246 nuovi positivi; da Lorenteggio a Giambellino con 237, cosi come la Bovisa; a Quinto Romano sono 235; 229 a Crescenzago e il rione che va piazzale Lotto alla Fiera; 228 a Chinatown e dintorni, 227 a Gratosoglio.

IL MENO COLPITO. È Dergano il rione più pulito con 141 casi fino a domenica.

REPORT ATS. Sono questi i numeri che guardano «con estrema attenzione» i medici dall'Unità di epidemiologia dell'Ats. Perché il timore dei sanitari è che «la bomba Milano non sia ancora disinnescata». Che il virus abbia accelerato in sette giorni anche all'ombra della Madonnina lo dimostra i numeri dei contagiati, che confermano la necessità della zona rossa per la seconda settimana. E rendono difficile immaginare una finestra arancione prima di Pasqua.

HINTERLAND. I focolai fuori Milano minacciano la metropoli: 13 Comuni su 23 del Rhodense hanno sfondato il tetto dei 250 contagi; 20 su 49 nel quadrante Ovest; 5 su 5 in quello a Nord e 35 su 53 nella Martesana.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA