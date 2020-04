Contagi, primo calo in 7 giorni

Giammarco Oberto

Milano vede un bagliore di luce alla fine del tunnel coronavirus. In città, per la prima volta dal 17 aprile, il numero dei nuovi contagiati cala: ieri i nuovi positivi certificati sono stati 105. Il giorno prima erano 161, martedì addirittura 246. Venerdì scorso, il dato era 166.

Meno contagiati anche nella Città Metropolitana: 277 nuovi casi ieri, rispetto ai 480 delle 24 ore precedenti. Il numero dei contagiati in provincia sale così a 17.277 (è la provincia più colpita dell'intera regione), mentre in città il dato ufficiale è di 7221. Un numero che però a molti esperti non sembra rispecchiare la realtà: troppo basso. Un aspetto su cui ieri è intervenuto il sindaco Sala nel suo videomessaggio del mattino: ha chiesto chiarezza alla Regione sui contagi a Milano.

«C'è una grande incertezza sui contagi. Mi trovo in imbarazzo perché io ho dei dati sulla progressione dei contagi e il numero è 7216, poi ho gli scienziati che mi dicono altri numeri. - ha detto Sala - oggi il professore Carlo La Vecchia dell'Università Statale, di cui mi fido, dice che a Milano i contagiati sono tra i 150mila e i 300 mila». Quindi, il messaggio che il sindaco spedisce a Fontana è: qual è il numero vero dei contagi?

Sul fronte Lombardia, resta piuttosto stabile il numero dei contagiati, pur con un numero di tamponi leggermente inferiore: ieri i nuovi positivi sono stati 1073 (con 12.016 tamponi effettuati), contro i 1161 del giorno prima (con 13.502 tamponi). Il totale dei contagiati ufficiali in Lombardia sfonda dunque la barriera dei 70mila: 70.165. Rimane alto il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore in Lombardia i morti sono stati 200: il giorno prima erano stati 161. Il numero totale dei decessi sale a 12.940. Calano invece - e il trend è costante - i ricoveri in terapia intensiva, anche se meno dei giorni scorsi: ieri sono stati 27 in meno (per un totale di 790), contro i 34 del giorno prima e i 50 di martedì. Calo massiccio dei ricoverati negli altri reparti: meno 500 in un giorno (per un totale di 9192). In un giorno sono state dimesse 1400 persone.

