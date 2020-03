Contagi, la frenata si conferma

Giammarco Oberto

Il dato peggiore è quello dei decessi: nelle ultime 24 ore in Lombardia sono morte a causa del coronavirus 458 persone. Più di domenica, quando i decessi si erano fermati a 416 e sembrava un numero positivo, perché rispetto al giorno prima erano 125 vittime in meno. Il totale ora è salito a 6818.

Il dato delle morti può trarre in inganno, avverte l'assessore al Welfare Gallera: «Quello purtroppo è l'ultimo numero che inizierà a scendere, dobbiamo accettarlo». Gli altri dati invece, inducono a un discreto ottimismo sull'approssimarsi del calo della curva. «La situazione è ancora grave ma guardo al futuro con un pochino di ottimismo in più - ha commentato i dati il governatore Fontana - nei pronto soccorso non c'è più l'affollamento, la situazione inizia a essere un po' migliore».

Continua a rallentare la crescita dei contagi: i nuovi casi sono 1154, contro i 1592 del giorno prima. Il totale nella regione sale a 42.161. I ricoveri non in terapia intensiva sono 11.815, con una crescita di 202. Ma il dato che fa più sperare - lo ha citato anche il presidente del Consiglio superiore della sanità Franco Locatelli nella conferenza stampa della Protezione civile - è quello dei nuovi ricoveri in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore solo due, per un totale di 1330. «Questo calo dei ricoveri in terapia intensiva dimostra come le misure di contenimento sociale abbiano avuto un effetto importantissimo». Un dato tra tutti che conferma questa lettura: a Codogno si è registrato un solo un nuovo caso, mentre ieri se ne contavano cinque.

Calano anche i nuovi contagiati a Milano: domenica erano 247, ieri erano scesi a 154. Il totale dei positivi tra la città e la provincia è però salito a 8676, un numero che le fa prendere il primo posto al posto di Bergamo. Dove i positivi sono 8664, con un incremento di 137. A Brescia, altro epicentro del contagio, sono 8213, con un incremento di 200 persone: 24 ore prima ne erano state registrate 335. A Monza sono 2362, 97 in più rispetto al giorno prima.

