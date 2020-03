«Contagi, il picco è vicino»

Giammarco Oberto

L'epidemia continua a crescere in tutta la Lombardia. Il dato è incontrovertibile. Ma quello che è importante è la curva di crescita: e quella segna un calo, costante negli ultimi tre giorni. Nella seconda domenica di blocco totale, nella regione più martoriata ci sono segnali di luce. Che ieri hanno fatto dire al presidente Attilio Fontana: «Dovremmo essere molto vicini o forse aver raggiunto il picco». «Non c'è più quella crescita che ci ha accompagnato nelle ultime settimane - ha detto il governatore - siamo rimasti sullo stesso livello di nuovi contagiati. E questo, secondo gli epidemiologi e gli statistici, dovrebbe preludere ad una riduzione di contagi».

La riduzione effettiva per ora non c'è. «Per altri sette o dieci giorni continueranno ad arrivare persone al pronto soccorso» ha detto nella conferenza stampa della Regione il direttore sanitario dell'Ats Milano, Vittorio Demicheli. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati dal coronavirus in Lombardia sono 1592, quindi in calo rispetto ai 2100 di ieri: il totale ora è di 41.007. I pazienti che ieri hanno perso la vita sono 416, 125 persone in meno rispetto al giorno prima. In totale le vittime in Lombardia sono salite a 6360. I ricoveri sono saliti di 461 unità (11.613 in totale), quelli in terapia intensiva di 9: ora sono 1328, in una regione che a inizio emergenza aveva solo 724 letti in quel reparto. Aumentano anche le persone dimesse,. ieri sono state 293, il totale è arrivato a 9145.

I dati peggiori riguardo la crescita dei contagi li ha registrati la provincia di Milano: ieri 546 nuovi casi, più del giorno prima, quando erano stati 314. Il totale ora è di 8329 casi, ovvero più della provincia di Brescia, dove i nuovi contagiati sono 335. A Milano città l'incremento è stato di 247 casi (il giorno prima erano 150), per un totale di 3406. Bergamo, che resta quella più colpita (8527 casi), continua il trend discendente con un aumento di «soli» 178 casi: il giorno prima erano 289. Il minor numero giornaliero di casi si registra di nuovo nel Lodigiano, la prima zona rossa d'Italia: sono solo 28.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 05:01

