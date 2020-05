Contagi giù ma meno tamponi, a Milano solo 8 nuovi casi

È tornato a calare il numero dei positivi in Lombardia e a Milano: i nuovi casi sono 294, per un totale di 85.775 in regione, ma con 11.508 tamponi, ovvero meno del giorno prima. Infatti, martedì i nuovi positivi erano stati 462 con 14.918 tamponi.

Di certo c'è che continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (231, -13) e negli altri reparti (4.281, -145). I morti sono in totale 15.662, con 65 nuovi decessi, mentre martedì erano stati 54. Tra le città, solo 8 i nuovi casi positivi registrati a Milano, 48 nell'intera provincia, dove si registra un totale di 22.372 contagiati, di cui 9.425 a Milano città. Martedì c'era stato un incremento di 102 casi in provincia, di cui 49 a Milano. Sotto controllo la situazione nelle altre province lombarde, con 26 nuovi casi a Bergamo (12.633 in totale), 50 a Brescia (14.199) e a Monza e Brianza (5.388) e 11 a Lodi (3.380). Intanto, una ricerca del Policlinico rivela che il coronavirus stava circolando a Milano già diverse settimane prima di quel 21 febbraio. A inizio epidemia infatti 1 donatore di sangue su 20 (4,6%) aveva già sviluppato gli anticorpi, percentuale salita al 7,1% ai primi di aprile. La ricerca è stata pubblicata su medRxiv, sito che ospita lavori non ancora rivisti dalla comunità scientifica. «Il distanziamento sociale sembrerebbe essere stato d'aiuto soprattutto per proteggere i più giovani».

