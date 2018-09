Consulenze fantasma, assolto Zambetti

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni

Colpo di scena nel processo all'ex assessore alla Casa del Pirellone, Domenico Zambetti, che con il suo arresto aveva determinato la fine dell'era Formigoni. Zambretti era stato condannato a tre anni e quattro mesi in primo grado per una serie di consulenze fantasma pagate dalla Regione. Ieri in appello è stato invec assolto «per non aver commesso il fatto».

I giudici di secondo grado, tra l'altro, hanno anche assolto, nel merito dichiarando la prescrizione per altri fatti, altri tre imputati condannati dal Tribunale nel 2017: l'ex consigliere lombardo del Pdl Angelo Giammario, l'ex capogruppo Pdl in Regione Lombardia Paolo Valentini e Luca Daniel Ferrazzi, ex assessore lombardo all'Agricoltura. I giudici hanno anche revocato le confische a carico degli imputati, tra cui i 79mila euro disposti in primo grado nei confronti di Zambetti, difeso dai legali Corrado Limentani e Giuseppe Ezio Cusumano.

L'ex assessore alla Casa, però, deve rispondere anche dell'accusa ben più pesante di aver acquistato voti dalla ndrangheta per essere eletto alle regionali del 2010. Lo scorso maggio la Corte d'Appello ha dimezzato la pena, portandola 13 anni a 7 anni e mezzo.