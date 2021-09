Confermati anche in appello i 4 anni per omicidio stradale per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso con il proprio suv il tifoso del Varese Daniele Belardinelli, morto negli scontri del 26 dicembre 2018, in via Novara, poco lontano dallo stadio di San Siro, prima della partita tra Inter e Napoli. La Procura aveva impugnato puntando, come in primo grado, sull'omicidio volontario, ma la stessa Procura generale aveva chiesto la conferma del verdetto. «Sono dispiaciuto per la vittima e la sua famiglia, non volevo che una persona morisse, quella sera era la mia prima trasferta, non sono un ultrà», ha spiegato Fabio Manduca ai cronisti dopo la sentenza. La Corte, confermando l'imputazione e la pena, ha riformato solo la parte della sentenza del gup Carlo Ottone De Marchi in abbreviato, emessa nel novembre 2020, che riguardava il presunto «concorso doloso della vittima». Concorso che, dunque, per i giudici di secondo grado non c'è stato.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

