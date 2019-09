Condominio contro la movida, il Tar: «Il Comune risponda»

Il Comune deve dare una risposta con «un provvedimento espresso e motivato», anche per dire che non può fare nulla di concreto, ai condomini di un palazzo di corso Garibaldi che si lamentano per «l'inquinamento acustico» dovuto ai tanti locali della movida presenti in zona. Lo hanno stabilito i giudici del Tar lombardo accogliendo il ricorso del condominio, nella parte in cui stigmatizzava «l'inerzia» del Comune, e ordinando a Palazzo Marino di provvedere entro 60 giorni.

Il condominio di corso Garibaldi 104, assistito dai legali Francesca Vrespa e Gabriele Cappello, aveva chiesto «l'adozione di urgenti provvedimenti per la tutela della salute, della quiete, della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico» in quell'area. Il Tar spiega che il Comune «si è attivato a fronte dell'istanza presentata sollecitando l'Arpa ad effettuare i riscontri tecnici necessari per l'accertamento dell'intensità delle immissioni sonore». Accertamenti, tuttavia, non ancora conclusi.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA