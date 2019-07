Condizionatore va in fiamme ustionate 3 donne: una è grave

Vittoria Golinelli

Il condizionatore, acceso da ore al massimo, si è surriscaldato ed è esploso. Tre donne sono rimaste ustionate dalle fiamme che, intorno alle 8 di mattina, hanno invaso l'appartamento accanto all'hotel-ristorante Isola di Cassano d'Adda. Nella palazzina, a pochi passi da struttura ricettiva con tanto di piscina, abitano le due famiglie che gestiscono l'attività. Nello scoppio, avvenuto sono state coinvolte una pensionata di 84 anni, la figlia 59enne e un'altra donna di 45 anni che era a casa con loro. Le condizioni dell'anziana sono critiche. Nello scoppio ha riportato ustioni gravi al torace, al volto, al collo e a braccia e gambe. Dopo essere stata portata in elicottero all'ospedale Niguarda, è stata ricoverata al centro grandi ustionati ma è in prognosi riservata.

Sono ferite, ma maniera più lieve, anche la figlia e la terza vittima, che sono state portate all'ospedale di Zingonia, in provincia di Bergamo, dove sono state medicate.

Ancora da chiarire se il condizionatore sia esploso per un guasto o un sovraccarico. I vigili di Cassano d'Adda, i primi a intervenire insieme ai pompieri e ai carabinieri, hanno ipotizzato che il motore dell'impianto si sia surriscaldato innescando lo scoppio, seguito da una fiammata e dall'incendio che ha devastato la casa. Ma le indagini, coordinate dal pm di turno Bianca Baj Macario affiancata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, a capo del dipartimento ambiente, salute e lavoro della Procura, sono solo alle battute iniziali. Solo gli accertamenti successivi, disposti dalla Procura, che ha inviato sul posto anche la sua squadra di polizia giudiziaria, potranno chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

