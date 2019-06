Concerti per tutti stasera a Milano. Al Carroponte tocca ai madrileni Ska P. Il gruppo, formatosi nel 1994, mixa musica e impegno sociale e presenta l'ultimo album, Game Over (ore 21, 30 euro). Con loro anche i californiani Zebrahead, band rap core punk sulla scena da 23 anni, e gli italianissimi Vallanzaska, milanesi, classe 1991, anche loro portabandiera dello ska.

Il cantautore romano Daniele Silvestri è l'ospite dell'anfiteatro Apple di piazza Liberty (ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti). E se al Festival Latino di Assago si balla con il portoricano J Alvarez in tour con La Fama Que Camina (ore 21.30, 20 euro) allo Scalo Milano di Locate Triulzi ci si scatena con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso insieme nella Deejay Time Reunion. Prima di loro il cantautore Daniel Posniak (ore 21, ingresso gratuito). A Cantina Urbana, per il ciclo sulla musica indie italiana, si esibisce Sandra Vesely (ore 21.30 ingresso gratuito), mentre il rapper Zoda alla Mondadori Marghera presenta il suo disco d'esordio Ufo (ore 18). (P.Pas.)

