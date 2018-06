«Con Tortu e la staffetta 4x100 Italia per 10 anni tra le grandi»

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - Il futuro dell'atletica italiana, almeno per la velocità, è diventato più roseo che mai. L'esplosione di Tortu nei 100 metri ha aperto scenari nuovi e promettenti. Lo conferma Filippo Di Mulo, responsabile del settore velocità della Federatletica che guarda già avanti: «Con un atleta come Tortu l'Italia può tornare protagonista assoluta dell'atletica mondiale. Penso alla nostra staffetta che potrebbe diventare la più forte dai tempi di Mennea».Nella 4x100 il leader indiscusso sarà ovviamente Tortu ma c'è molto altro. «Intanto c'è Jakobs, continua Di Mulo, che ai Mediterranei non ci sarà ma che rappresenta il secondo nostro sprinter di livello mondiale. Poi c'è Cattaneo, Desalu e un bel gruppo che cresce alle loro spalle. Possiamo davvero essere protagonisti in Europa e nel mondo per i prossimi dieci anni».La prima conferma potrebbe arrivare dagli Europei di Berlino di agosto. «L'Italia punta molto in alto - ha continuato Di Mulo -, anche perchè se tutto va bene recuperermo Jakobs che si sta confermando quest'anno su tempi di assoluto valore internazionale. Sogno di ripetere con questo gruppo un periodo di vittorie che possa essere anche migliore di quello di inizio Duemila o dei tempi di Mennea».Tortu, infine. A Berlino può andare sul podio?«Tutto è possibile perché il ragazzo è in crescendo e perché ha ancora un grosso potenziale e margini di miglioramento. No so se doppierà i 100 puntando anche sui 200. In questa gara a mio giudizio con lavoro e impegno può scendere sotto i 20 netti e arrivare a livelli internazionali di assoluto valore. Non mettiamogli fretta, Tortu ha appena incominciato la sua carriera e ha uno splendido allenatore, suo padre, che gli fa capire il valore del sacrificio e del lavoro».Agli Europei la medaglia non è un sogno.riproduzione riservata ®