Con la riproposta di essere parte civile da parte di alcune associazioni e di un patteggiamento, ieri ha preso il via il processo per il disastro ferroviario di Pioltello nel quale, il 25 gennaio 2018, in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, morirono tre persone e un centinaio rimasero ferite.

Processo dal quale è stata stralciata la posizione di uno dei 10 imputati che insiste per patteggiare 4 anni di reclusione, 6 mesi in più rispetto alla pena di 3 anni e mezzo ritenuta incongrua, e quindi respinta, dal gup. Nella maxi aula del Palazzo di giustizia è cominciato il dibattimento. Tra le associazioni escluse in sede di udienza preliminare e che hanno chiesto di nuovo di essere parte civile nel processo, ci sono Codici, il sindacato dei ferrovieri Orsa, Assemblea 29 giugno, Cgil Lombardia e il Cub. Invece per la prima volta ha presentato istanza il Movimento difesa del Cittadino.

La decisione in merito è prevista per il 25 gennaio.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA