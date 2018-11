Con i Red Devils è partita doppia

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORINO - Juve-United è una doppia partita, giocata tra campo e mercato. Proprio così, perché i bianconeri puntano diversi giocatori dei Red Devils, a cominciare dal grande ex Pogba. E viceversa.L'assalto al Polpo tentato l'estate scorsa dall'allora tandem Marotta-Paratici non è andato a buon fine anche perché gli inglesi avrebbero chiesto di inserire nella trattativa un intoccabile di Allegri come Pjanic. La Juve ci riproverà a gennaio e soprattutto a luglio, ma intanto segue anche il portiere De Gea, in scadenza nel 2019. L'arrivo dello spagnolo, il cui agente è quel Jorge Mendes in ottimi rapporti con la Signora (dopo il doppio affare Ronaldo-Cancelo), darebbe lo sfratto a Perin e più di un fastidio a Szczesny. La Signora segue anche gli attaccanti Martial e Lukaku, mentre gli inglesi stravedono per Dybala, Cancelo e Alex Sandro, il cui rinnovo di contratto continua a essere congelato dal brasiliano. Ma c'è un altro nome che solletica Mourinho ed è quello di Benatia, che ha recentemente aperto a un suo possibile addio a gennaio. (T.Orm.)