Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con Easy Rider Gardaland è per tutti. Il parco che da 43 anni punto di riferimento per il divertimento di grandi e bambini, introduce un'iniziativa rivolta a persone con difficoltà motorie, sensoriali e cognitive. È Easy Rider, il servizio per garantire il divertimento anche alle persone con disabilità come gli ipovedenti, autismo, sindrome di down, impossibilità di camminare. Lo staff realizza un itinerario personalizzato, li accompagna all'ingresso di ogni attrazione e, prima di salire, ne descrive le caratteristiche. E ancora, effettua prenotazioni per conto degli ospiti all'interno dei ristoranti del Parco.Il servizio Easy Rider è attivo fino a luglio e a settembre; le fasce orarie sono: 10.30-13.30 e 14- 17. Easy Rider è dedicato a gruppi da minimo 4 fino a un massimo di 12 partecipanti e prevede un numero equilibrato di ospiti con disabilità e accompagnatori. Bisogna prenotarsi, almeno 3 giorni prima chiamando il numero 045 6449777. Il costo è di 5 euro a persona, mentre l'ingresso a Gardaland è gratuito per le persone con disabilità non autosufficienti e a tariffa ridotta per le persone con disabilità autosufficienti e per gli accompagnatori. (P.Pas.)riproduzione riservata ®