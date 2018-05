Con due vittorie Icardi & C. nell'Europa che conta

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Con due vittorie l'Inter è in Champions League. Questa è l'unica certezza, dopo lo 0-4 dei nerazzurri a Udine e il pari casalingo della Lazio con l'Atalanta. A -2 dai biancocelesti in classifica il successo nello scontro diretto del 20 maggio all'Olimpico comporterebbe automaticamente il sorpasso di L Spalletti su Inzaghi.Ma l'Inter sarà costretta ad imporsi sulla Lazio nell'ultima giornata per centrare l'obiettivo grosso? Non è detto. E qui entrano in gioco alcuni rimandi al passato nerazzurro. Il primo è Walter Zenga. Se nel prossimo turno Icardi e soci batteranno a San Siro il Sassuolo sabato sera ed il Crotone dell'Uomo Ragno, in piena lotta per non retrocedere, facesse lo stesso domenica pomeriggio con la Lazio allo Scida, all'Inter nell'ultima giornata basterebbe il pari a Roma.E se in Calabria tra pitagorici e biancocelesti dovesse finire in parità? Armiamoci allora di pallottoliere. Per arrivare con due risultati utili su tre in chiave Champions a Lazio-Inter, i nerazzurri dovrebbero battere il Sassuolo con almeno 6 gol di scarto. Così i ragazzi di Spalletti si ritroverebbero in perfetto equilibrio in classifica con la Lazio (72 punti) ma, con la prospettiva di due pareggi negli scontri diretti, in vantaggio nella differenza reti, al momento favorevole (+5 e 23 gol all'attivo in più) ad Immobile e soci.Impresa impossibile? No. E lo dice la storia, con lo 0-7 dell'Inter a Reggio Emilia del 22 settembre 2013 ed il 7-0 del Meazza sui neroverdi del 14 settembre 2014.