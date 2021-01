Con 38.593 tamponi effettuati, sono 1.876 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 4,8% (lunedì 3.8%). Risalgono sia i ricoveri in terapia intensiva (+3) sia negli altri reparti (+31). I decessi sono 66. Per quanto riguarda le province, sono 434 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 187 a Milano città, 373 a Brescia, 199 a Varese, 175 a Como, 145 a Mantova, 113 a Monza e Brianza, 99 a Pavia, 80 a Bergamo e 55 a Sondrio.

Rallenta intanto la programmazione relativa ai vaccini. I ritardi nelle consegne di Pfizer sposteranno la fine della prima fase dal 28 febbraio all'11 marzo, cpon conseguente slittamento delle vaccinazioni per over 80 malati cronici. È prevista per settimana prossima la consegna delle prime 11mila dosi del vaccino di Moderna, distribuite nelle strutture più penalizzate dalla mancata distribuzione di Pfizer. Lo ha spiegato il coordinatore della campagna vaccinale anti covid in Lombardia, Giacomo Lucchini. Nelle strutture sanitarie regionali lunedì sono state effettuate 12.061 vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale quindi a 200.124 somministrazioni dall'inizio della campagna, con 78,7% delle dosi finora disponibili.



