Con 37.605 tamponi effettuati in Lombardia sono 2.994 i positivi registrati ieri con il tasso di positività in calo al 7,9% (ieri 8,6%). Continuano a diminuire i ricoverati in regione sia in terapia intensiva (-27, 629 in totale) che negli altri reparti (-50, 4.946 in totale). Ma restano sempre alti i decessi: sono 106 i nuovi morti per un totale di 24.097 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 9.045. Per quanto riguarda le province, sono 737 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 293 in città, 545 a Monza e Brianza e Brescia con 375. Subito dopo Pavia e Varese, rispettivamente con 230 e 228 nuovi positivi. A seguire i 187 di Como, i 151 di Mantova, i 122 di Bergamo e i 113 di Lecco. Lodi rigistra 98 nuovi contagi contro i 60 di Cremona e Sondrio. Intanto, l'annuncio che la Lombardia avrà il maggior numero di dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer: 304.955 shot.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 05:01

