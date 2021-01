Con 15.964 tamponi effettuati, sono 1.146 i nuovi casi con il tasso di positività in calo al 7,1% (ieri 10,7%). Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (+4, 466) che negli altri reparti (+119, 3.641). I decessi sono 54. Per le province, sono 355 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 135 a Milano città, 154 a Mantova, 144 a Varese, 135 a Brescia, 95 a Pavia. Sono state 14.717 le vaccinazioni anticovid eseguite lunedì nelle strutture sanitarie, quindi 86.260 le dosi somministrate. C'è una novità dal punto di vista giuridico: un vademecum con tanto di casistica per «dare agli operatori sanitari» l'indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire «per le vaccinazioni anti-Covid, quando si hanno di fronte persone non capaci di esprimere il consenso. Lo ha predisposto il Tribunale. Il governatore Attilio Fontana ribadisce: «La zona rossa non è una certezza ma una ipotesi».

