Compravendita di cocaina in strada, due in manette

Sono stati arrestati in flagrante dalla polizia durante la compravendita della cocaina in strada: uno ne aveva mezzo chilo, l'altro 1450 euro in contanti. Protagonisti un 39enne e un 40enne, entrambi italiani, arrestati con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli uomini della squadra mobile hanno notato il 39enne giungere da viale Forlanini con uno scooter, per poi fermarsi in via Ardigò. Lì lo ha raggiunto il secondo uomo, arrivato a bordo di un'auto. Gli agenti hanno assistito allo scambio di cocaina, avvenuto all'interno della vettura in sosta: il 39enne, pluripregiudicato, riceveva il panetto da 500 grammi dal guidatore dell'auto. All'intervento della polizia, il primo ha tentato la fuga a piedi ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti.

