Aspettava con ansia un pacco che aveva ordinato in Canada tramite il deep wep. Dentro avrebbe dovuto trovare una fiala con 1,3 grammi di fentanyl, l'oppiaceo sintetico 50 volte più potente dell'eroina, da cui avrebbe ricavato 2000 dosi a fronte di una spesa di appena 50 euro. Ma quando ha aperto la porta del suo appartamento a Cinisello Balsamo, quello che si è trovato davanti vestito da postino era in realtà un carabiniere. E non appena il 44enne, tossicodipendente di lungo corso in cura al Sert, ha firmato la ricevuta del ritiro sono scattate le manette.

Nel pacco ovviamente non c'era nulla. Il fentanyl, che negli Stati Uniti ha già causato un'escalation di overdosi, è stato intercettato dalla polizia di Vancouver, che ha subito inviato la segnalazione ai colleghi italiani. Due i pacchi che dovevano partire dal Canada: uno destinato a Cinisello, l'altro a Cuneo. I carabinieri della sezione antidroga del Nucleo investigativo hanno fatto scattare la trappola ed arrestato il destinatario milanese del pacco. Altrettanto hanno fatto i colelghi di Cuneo. A casa del tossicodipendente i militari hanno trovato anche otto chili tra marijuana e hashish, viagra, antibiotici e antidolorifici.

