Compra auto di lusso con assegni falsi: preso

Con assegni circolari falsi e una serie completa di documenti intestati a una persona inesistente, un truffatore napoletano in trasferta in Lombardia aveva in corso cinque compravendite di auto di lusso, ma un attento proprietario ha fiutato la fregatura è lo ha fatto arrestare.È accaduto a Cusago, dove l'uomo, Salvatore Scognamiglio 39 anni, è stato bloccato dagli agenti delle volanti allertati dal proprietario di una Audi RS 6 che la stava vendendo per 130mila euro. La potenziale vittima, che era stata contattata dopo un annuncio su internet, aveva fatto delle verifiche su un circolare di anticipo della somma pattuita, e ha poi avvisato la polizia. Quando è stato bloccato aveva addosso svariati documenti falsi e su una chat di WhatsApp sono stati scoperti altri quattro clienti in attesa di vendere auto di lusso. L'uomo, che ha alcuni precedenti, ha detto di averlo fatto perché aveva dei «debiti di gioco».