Compare una svastica con il simbolo Cgil nel deposito dei bus

Un'enorme svastica con al centro il simbolo della Cgil. L'hanno trovata ieri mattina i rappresentanti sindacali dei tranvieri sulla porta dell'ufficio del sindacato nel deposito Atm di San Donato. Un altro affronto, dopo l'attacco neofascista alla sede romana della Cgil, che testimonia una tensione crescente anche a Milano, alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per lavorare.

«Un atto gravissimo e vile, che offende non solo la Cgil ma tutto il mondo del lavoro che ha lottato contro nazismo e fascismo pagando con la morte di lavoratrici e lavoratori, sindacalisti e antifascisti», spiegano Luca Stanzione e Angelo Piccirillo della Filt Cgil.

In un comunicato Atm condanna «fermamente» quanto è successo e «esprime solidarietà verso la Cgil». «Quello che è accaduto - sottolineano dalla società - è un atto grave, inaccettabile, per il quale l'azienda sporgerà denuncia. Nel frattempo, Atm sta già collaborando con le forze dell'ordine per individuare le responsabilità quanto prima».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

