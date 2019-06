Compare l'oceano alle Colonne di San Lorenzo. Nella settimana del World Oceans Day, l'organizzazione internazionale non-profit Marine Stewardship Council (Msc) trasforma le Colonne di San Lorenzo in un immenso mare blu. Un prato naturale dipinto di blu (con vernice rigorosamente eco), e possibilità di tuffarsi, rilassarsi e saperne di più su come contribuire a salvaguardare il futuro degli oceani, scegliendo prodotti provenienti da pesca sostenibile. L'acqua salata che circonda il globo versa oggi in una condizione di emergenza e la pesca intensiva (oltre ovviamente all'inquinamento) è una delle cause: il 90% delle risorse ittiche è sovrasfruttato. Immergiti nel blu è l'evento lungo quattro giorni per capire cosa significhi sostenibilità ittica. Appuntamento centrale il 6 giugno quando tutti sono invitati a pescare alcuni oggetti di design che rappresentano la vita negli oceani. Gli oggetti sono firmati da due artisti, Geppetta e Salvabarche, che usano materiali di recupero: l'una gli scarti che arrivano sulla spiaggia dalle correnti marine, il secondo varie parti di vecchie barche abbandonate. (P.Pas.)

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

