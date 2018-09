Como-Milano

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Protestano per un pezzo del treno che si stacca e struscia sul terreno, ma il convoglio prosegue la corsa per dieci fermate. È successo ieri treno delle Ferrovie Nord Milano sulla linea Como Lago-Milano. Partito alle 7.16 dalla stazione di Como Nord i passeggeri hanno sentito un rumore strano, continuo e molto forte provenire dalle rotaie. Inutili le segnalazioni dei pendolari. Il treno ha proseguito come se nulla fosse, con gli altoparlanti muti, sostando in una decina di stazioni e solo dopo parecchie insistenze si è fermato a Saronno senza più ripartire.Trenord ha chiarito che «il problema si è verificato a Rovellasca e da lì il treno ha viaggiato a 30 chilometri all'ora, in condizioni precauzionali, senza alcun rischio per la sicurezza dei passeggeri». Trenord ha specificato che il personale, non appena si è reso conto del problema, è subito intervenuto per mettere in sicurezza i pendolari. «Il treno coinvolto è entrato in servizio nello scorso marzo e i tecnici costruttori provvederanno alla riparazione», conclude Trenord.