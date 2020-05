Como, abusa di bimba e vende il video sul web

È stato tradito da un sacchetto della spesa di un supermercato italiano che compariva casualmente sullo sfondo del video, che voleva vendere sul web, in cui abusava di una bambina di età pre-scolare. La segnalazione che il video pedopornografico era stato messo in vendita online era arrivata dagli Stati Uniti. Così Stefano Taroni, disoccupato comasco trentenne, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata, detenzione e produzione di materiale pedopornografico dalla polizia postale di Milano. I poliziotti sono arrivati a lui scandagliando l'oscuro mondo del «deep web». L'utente che voleva piazzare il video era Taroni, ma non è stato sufficientemente accorto: aveva lasciato delle tracce. Gli agenti sono così riusciti a risalire all'indirizzo ip del suo computer, e quindi a lui. Lo hanno arrestato con un blitz nella sua casa comasca. Il video e la violenza sessuale con la bambina di meno di sei anni avevano proprio lui come protagonista ed erano state girate a casa sua.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 05:01

