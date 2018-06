Commisso ha in testa il Milan

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Oggi, al più tardi domani. L'Uefa ha preso tempo, la Camera Giudicante ha deciso di non comunicare ancora la sentenza che colpirà il Milan.Da Nyon assicurano che la trattativa avanzata con l'imprenditore italo-americano non c'entri nulla. Il verdetto arriverà e sarà indipendente dalle intenzioni della proprietà cinese di lasciare il Milan. Un provvedimento che si preannuncia severo, forse troppo per il club rossonero che rischia due anni senza Europa, una multa salatissima più l'obbligo di seguire le regole del FairPlay. La sentenza non condiziona nemmeno la trattativa per la cessione dell'intero pacchetto azionario in mano a Li. La certezza è che il Milan parlerà americano. Commisso, Ricketts o Ross, tre nomi in corsa, in perfetto ordine di trattativa con Yonghong Li pronto a lasciare il Milan. Lo farà al 100%.Lo farà per il bene del Diavolo pronto a passare nelle mani del fondo americano Elliott in caso di fallimento della trattativa. Mr Li ha tempo fino alla prima settimana di luglio per restituire i 32 milioni di euro anticipati dal fondo d'investimento e non perdere ogni diritto sul club. La Mediacom Communication di Rocco Commisso è pronta a chiudere l'investimento con il Milan.Ora la palla, secondo fonti americane, è nei piedi di Li Yonghong. La conferma è arrivata a Radiocor Plus, una fonte vicina all'italoamericano: «Siamo lì, pronti: aspettiamo. Non dipende da Mediacom».Queste parole fanno capire che l'offerta di Commisso è stata formulata e ora si attende la risposta da parte di Li Yonghong. L'imprenditore di origini calabresi diventerebbe azionista di maggioranza del Milan e il passaggio a Elliott sarebbe scongiurato. Se lo augura pure l'ad Marco Fassone che in queste ore è tornato a Londra in compagnia di Han Li per seguire da vicino, passo dopo passo, gli sviluppi del passaggio delle quote di maggioranza.riproduzione riservata ®