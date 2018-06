Commisso: «Chiudo a mie condizioni» ma restano in corsa pure Ricketts e Ross

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Diavolo senza Europa, mentre Yonghong Li ha deciso di fare un passo indietro, alzando il prezzo del Milan. Aprendo di fatto un'asta che rimette in gioco pure la famiglia Riketts oltre Stephan Ross. Ma Rocco Commisso rilancia: «La trattativa per l'acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario», ha detto ad America Oggi, il quotidiano italiano negli Usa. «Chiudo il contratto, ma soltanto alle mie condizioni - ha spiegato il presidente di Mediacom - Ma sia chiaro, prima devo avere un accordo vincolante. Non accetterei mai di essere in minoranza. Il club deve essere mio perché credo di poterlo gestire e farlo tornare ai massimi splendori». Nel frattempo l'attuale proprietà cinese sembra aver trovato i 32 milioni da restituire a Elliott e riprendere così i pieni comandi del Milan, così da gestire con maggior tranquillità le trattative per il passaggio della maggioranza del club alla cifra stabilità da Li e non imposta. Ora le parole del magnate italo-americano lo fanno risalire in pole nella trattativa di acquisizione del club.(L.Ucc.)