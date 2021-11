Commercianti: «Stop cortei selvaggi»

«Basta cortei selvaggi No green pass che creano disagi e rischi per la collettività». È l'appello, con raccolta firme on line su change.org, di Confcommercio Milano. «No alla paralisi della città, ogni sabato, e vogliamo far sentire la voce pacifica, ma ferma, della grande maggioranza dei cittadini». Dopo il quindicesimo sabato di passione per la quindicesima parata consecutiva non consentita (prima concordata con la questura, poi, di nuovo selvaggia con un gruppo di attivisti che voleva dirigersi a Brera, dove abita il sindaco Giuseppe Sala) Confcommercio si mobilita con il suo presidente Carlo Sangalli: «In vista del Natale Milano non può accettare un clima di contrapposizione dannoso per società civile e imprese». Oltre ai disagi anche l'allerta Covid, perché gli assembramenti del sabato, quasi sempre con zero mascherine indossate, rischiano di far aumentare i contagi e, a Milano l'Rt è a 1,09%, in salita da sette giorni. Ieri, a fronte di (soli) 29.319 tamponi effettuati sono 186 i nuovi positivi (64 nella provincia di Milano), con il tasso di positività in Lombardia allo 0,6%. Tre i decessi. (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA