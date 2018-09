«Commercianti costretti al fai da te»

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandro Prisco, presidente di AscoDuomo, che cosa pensa dei dissuasori anti-clochard?«Non sono favorevole. Oltre ad essere antiestetici, penso che sia meglio adottare iniziative meno energetiche e più intelligenti».Quindi sono inutili?«La situazione non si risolve con i dissuasori. Infatti i senzatetto si limitano a spostarsi di qualche metro dove le barriere non ci sono».Testimoniano però lo stato d'animo dei commercianti.«Capisco i colleghi negozianti che sono stati spinti dall'esasperazione, però i dissuasori sono un piano estremo. Una cattiva idea che potrebbe essere molto copiata. Meglio condividere una strategia con il Comune, convincere i clochard ad allontanarsi senza dimenticarsi la solidarietà».I negozi stanno però adottando soluzioni fai da te. È un rischio?«Non vedono la partecipazione del Comune. Io credo che si possa fare qualcosa di più per affrontare l'emergenza. Non si vedono mai, per esempio, vigili e poliziotti, pur presenti in piazza Duomo, che invitino i senzatetto a spostarsi. Quasi che la loro presenza sia ormai scontata. Non deve e non può essere così».(S.Rom.)