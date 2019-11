Comi: «Accuse infondate, ecco le prove»

Vittoria Golinelli

Cinque ore di interrogatorio durante le quali ha risposto a tutte le domande del gip Raffaella Mascarino. Lara Comi ha cercato «di respingere tutte le accuse e dimostrare che i reati contestati sono inesistenti». Dopo gli arresti di giovedì, ieri è stato il giorno degli interrogatori degli ultimi indagati nell'inchiesta Mensa dei Poveri, che nel maggio scorso aveva portato a 43 ordinanze di custodia cautelare. Tra loro, anche Nino Caianiello, ex coordinatore di Forza Italia a Varese che con le sue rivelazioni ha messo nei guai Lara Comi. Adesso la ex europarlamentare azzurra deve rispondere di corruzione e truffa ai danni dell'Ue. «Non abbiamo chiesto la revoca della misura domiciliare», ha spiegato Giampiero Biancolella, legale della Comi, confidando che «la documentazione prodotta porti alla sua liberazione», ma non esclude di fare ricorso al Riesame.

L'ex enfant prodige di Forza Italia, in ogni caso, «è convinta di non aver commesso nessun reato» e non ci sta ad essere etichettata come una persona che mostra una «propensione a non rispettare le regole». Nonostante la giovane età, per il gip, avrebbe una «non comune esperienza nel far ricorso a collaudati schemi criminosi». Accuse che l'europarlamentare ha cercato di smontare. Oltre a lei, sono stati interrogati l'ex direttore di Afol Giuseppe Zingale e l'ex ad dei supermercati Tigros Paolo Orrigoni.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

