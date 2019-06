Come nasce un'opera d'arte? Come si progetta, come si realizza fisicamente? Come lavora un artista nel suo studio? Per rispondere a tutte queste domande arriva la prima edizione di Walk in studio. Festival degli spazi e degli studi d'artista.

Organizzato dall'associazione Studi e spazi festival con Accademia di Brera, Naba e con le scuole di fotografia, da oggi fino a domenica consente ai milanesi di accedere a spazi di arte e di creazione artistica, coinvolgendo sia gli artisti sia curatori e appassionati. In tutto sono 47 gli atelier che aprono le proprie porte, 250 gli artisti coinvolti e 14 i curatori.

I temi che animano il festival spaziano dal rapporto uomo-natura al femminismo, dalla rilettura della storia al rapporto con il territorio. Ogni giorno gli eventi iniziano alle 18, sia inaugurazioni che visite guidate e coinvolgono tutte le zone. Si parte oggi con Municipio 2 (Centrale, Turro, Greco, Crescenzago) e si chiude sabato con Municipio 9 (Garibaldi, Niguarda).

Dal 4 all'8 giugno. Walk In Studio. Festival degli spazi e studi d'artista. Diverse sedi. Ore 18-23. ingresso gratuito. Il programma sul sito walkinstudio.it. (P.Pas.)

