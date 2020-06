«Come faccio a dire a mio figlio che sua madre non esiste più, come faccio?». Sono le parole di Noureddine Hanach, marito di Faouza Taoufiq, 38 anni, morta ieri insieme ai loro due figli più piccoli, Soulaymane di 5 anni e Yaoucut che non aveva ancora compiuto 15 mesi. La donna è rimasta schiacciata da un cornicione di cemento armato della lunghezza di 73 metri crollato dal tetto della ex fabbrica di via Marconi, ad Albizzate (Varese), mentre il terzo figlio illeso assisteva alla scena. Suo figlio maggiore, 9 anni, è stato affidato a degli amici perché, ha spiegato Noureddine «non sa ancora che la mamma e i fratellini sono morti, continua a chiedermi quando torneranno». - «Quando sono arrivato - ha aggiunto - ho visto le ambulanze, gli elicotteri e mi sono dovuto sdraiare, non riuscivo a stare in piedi», ha proseguito l'uomo davanti alle telecamere dei giornalisti, «non ci riesco nemmeno adesso».

Intanto, il pm di Busto Arsizio Nadia Calcaterra ha disposto una consulenza che ricostruisca tutti gli interventi svolti sulla struttura, una ex fabbrica crollata. Le perizie, ha confermato la Procura, saranno volte a esaminare il progetto e tutti gli interventi strutturali svolti sulla ex fabbrica negli anni 90, atti a riqualificarla e trasformarla nella odierna area commerciale. Saranno anche valutare eventuali mancanza nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Al momento, il fascicolo per omicidio e disastro colposo resta a carico di ignoti. Sotto choc il sindaco di Albizzate. «È da ieri che dico che sono miracolato» racconta Mirko Zorzo. «Ero sul marciapiedi e salutavo la salumiera del Crai che si trova di fronte, quando ho visto arrivare la signora con il passeggino e mi sono spostato per farla passare», racconta. Ed è in quel momento che c'è stato il crollo. «Io ho preso solo un colpo al braccio e ho respirato la nebulosa di polvere rossa dei mattoni» aggiunge. Poi la polvere si è posata. Il sindaco è andato al centro della strada e si è reso conto di cosa era successo, ha visto il fratellino più grande sull'altro lato della strada. «Dicevo ma la signora con il passeggino dov'è? e non la vedevo da nessuna parte». Oggi deciderà se proclamare il lutto cittadino: «Faremo le scelte nel rispetto delle loro volontà». E poi il problema per l'area sotto sequestro, dove ci sono attività commerciali che danno lavoro a 60-70 persone. «Devo dare risposte il più velocemente possibile ».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 05:01

