Coma_Cose attitudine urbana

Attitudine urban: ossia un affascinante mix tra musica elettronica, indie, cantautorato e rap. Tappetto sonoro per descrivere e cantare Milano. Sono i Coma_Cose: Fausto Lama, alias Fausto Zanardelli, e Francesca Mesiano, nome d'arte California, che stasera presentano all'Alcatraz il loro album Hyper Aura.

Il duo è diventato famoso con Inverno ticinese, 2017, in cui rende omaggio ai grandi classici della canzone d'autore italiana, da Battisti a De Gregori.

Lui originario di Brescia, lei friulana di nascita: ma entrambi milanesi d'adozione. «Ci siamo conosciuti per caso, lavorando insieme in un negozio e, sempre per caso, dopo le prime esperienze, è nata la voglia di condividere insieme questo progetto», raccontano. A dire il vero, qualcosa a livello artistico c'era già nel caso di Fausto Lama, polistrumentista che con il nome di Edipo ha inciso come solista una manciata di canzoni raccolte in quattro album dal 2010 al 2015.

Fondamentale, per la nascita dei Coma_Cose, l'incontro con il duo di produttori Mamakass. Da lì, l'idea di dare vita a un sound originale, senza confini. Un po' come la loro visione del mondo. (M.Lev.)

