Coltello alla gola del ragazzino: presi

Due contro uno e con un coltello puntato alla gola. È la rapina tentata da due ragazzini di 17 anni ai danni di un coetaneo incontrato per caso in via Mosè Bianchi, in zona Fiera.

È successo sabato pomeriggio. Incrociando il ragazzo sul marciapiede, lo hanno apostrofato con fare minaccioso, poi lo hanno stretto tra di loro e nel pugno di uno dei due bulli è comparsa la lama di un coltello. «Dacci portafogli e cellulare» gli hanno intimato. La vittima è riuscita a divincolarsi e a raggiungere il bar più vicino. Si è asserragliato dentro, mentre i due aggressori si sono piazzati davanti alla vetrina in attesa che uscisse. Il ragazzino a quel punto ha chiamato la polizia. Una volante è arrivata sul posto in pochi minuti. I due aggressori, entrambi italiani, sono stati portati nel carcere minorile Beccaria.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

