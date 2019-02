Coltellate in strada caccia alla banda

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIn pieno giorno, in mezzo a una strada trafficata e davanti a decine di passanti. Eccolo lo scenario della brutale aggressione avvenuta domenica pomeriggio all'angolo tra viale Stelvio e via Farini, dove un nordafricano è stato colpito ripetutamente con coltellate e calci in faccia da altri due stranieri che poi sono scappati. Il ferito, pur zoppicando, è riuscito a raggiungere l'ospedale Niguarda dove è tuttora ricoverato in condizioni gravi seppure non in pericolo di vita.La scena è avvenuta sotto lo sguardo di un numero imprecisato di testimoni, molti dei quali hanno filmato l'aggressione senza però intervenire. In uno dei video raccolti dalla polizia si vede un uomo con un piumino marrone seduto a cavalcioni sulla vittima mentre affonda la lama diverse volte. La persona a terra si difende con le mani per schivare i colpi, mentre sul marciapiede altri due uomini si affrontano a mani nude. A un certo punto uno di questi ultimi corre al centro della strada e per tre volte prende a calci in faccia il nordafricano, che nel frattempo viene accoltellato ai glutei dal primo aggressore. Gli investigatori contano di riuscire a individuare i responsabili ma intanto l'episodio ha riacceso le polemiche sulla sicurezza. Con l'opposziione scatenata contro la giunta di Palazzo Marino.«Nella tanto decantata Milano capitale dell'accoglienza, gli immigrati non hanno nemmeno più bisogno di nascondersi per commettere reati, ma lo fanno alla luce del sole e in mezzo alla strada - ha commentato Silvia Sardone, consigliere regionale del Gruppo Misto - la zona di viale Zara è una bomba ad orologeria pronta a scoppiare per l'alta densità di extracomunitari e la scarsa presenza delle istituzioni. Va all'attacco anche l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «A Milano ci sono ben 12.710 clandestini provenienti dal nord Africa. Quante risse e accoltellamenti ci devono essere prima che il Comune si accorga della mancanza di sicurezza?».riproduzione riservata ®