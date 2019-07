Colpo in banca, in ostaggio i dipendenti e una cliente

È finita con una donna accompagnata in ospedale una rapina messa a segno ieri alle 12,30 nella filiale della banca popolare dell'Emilia Romagna di corso Lodi. La vittima è una cliente di 60 anni, che quando è stata minacciata dai banditi armati di taglierino è stata colta da un malore e si è accasciata a terra.

Tutto si è svolto in pochi minuti. Alle 12,30 è entrato un ragazzo sui 25 anni - jeans, camicia nera e capellino - che ha chiesto informazioni per accendere un mutuo. Dopo un attimo ha estratto un taglierino e intimato a un dipendente di fare entrar il complice. Gli impiegati sono stati immobilizzati e i banditi hanno atteso l'apertura della cassa temporizzata. In quel momento è entrata la cliente di 60 anni, subito minacciata con i taglierini e presa in ostaggio. La situazione è rimasta in stallo per 40 minuti, finché si è aperta la cassa temporizzata. A quel punto i due banditi hanno preso tutti i contanti - 40mila euro - e sono fuggiti. Alle 13,15 un dipendente è riuscito a dare l'allarme alla questura. Gli agenti della Scientifica hanno fatto i rilievi e sequestrato i filmati.(G.Pos.)

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

