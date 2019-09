Colpo ai narcos delle Groane

Giammarco Oberto

Rogoredo è più celebre, ma il Parco delle Groane non gli invidia nulla. Anzi. La fitta boscaglia della zona verde di 8200 ettari che si estende nei territori di Arese, Lainate Garbagnate, a Nord di Milano, è diventata in pochi anni un supermercato della droga militarizzato da pusher nordafricani organizzatissimi, con una squadra di sentinelle e veri banchetti per le vendite di eroina in mezzo agli alberi, dove i tossici attendono il proprio turno, messi in fila da kapò armati di machete, roncole e mazze da baseball.

Un'oliatissima rete organizzativa osservata con discrezione dai carabinieri della Compagnia di Rho, che ieri hanno chiuso le fila di una lunga indagine iniziata nel dicembre del 2015 dopo le segnalazioni dei residenti dei Comuni a ridosso del parco, allarmati dal continuo via vai dei tossicodipendenti. Operazione Fisarmonica, l'hanno chiamata: all'alba 70 militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di 13 persone tre marocchini e italiani, nelle province di Milano, Varese e Verbania: per tutti l'accusa è di traffico di droga. Tre pusher marocchini sono riusciti a sfuggire alla retata: i carabinieri ritengono che abbiano già lasciato l'Italia.

Gli arrestati sono spacciatori abituali, tutti con precedenti. I marocchini gestivano con pugno di ferro la piazza di spaccio nella boscaglia, secondo lo stesso schema del boschetto di Rogoredo. Gli italiani invece compravano da loro la sostanza all'ingrosso per rivenderla nei propri Comuni di residenza a un prezzo doppio rispetto a quello generalmente pagato nel Parco delle Groane: un grammo di cocaina veniva a costare sui 50 euro.

Nel corso delle indagini, condotte con un'intensa e raffinata attività di osservazione sul campo e con intercettazioni telefoniche, avevano già arrestato 22 persone coinvolte a vario livello nell'attività di spaccio. Tra gli alberi si vendeva di tutto, ma la regina restava l'eroina: mini dosi low cost, piazzate a cinque euro, come a Rogoredo. Di una qualità- spiegano i militari - pessima.

