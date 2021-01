«Colpita per due ore con un barattolo di marmellata»

Colpita alla testa con un barattolo di marmellata, in uno stillicidio di colpi «inferti con una violenza reiterata» e durati «un'ora e mezza, forse due», finché non morta. In Corte d'Assise il medico legale - chiamato a testimoniare dal procuratore aggiunto Laura Pedio, ha ricostruito l'agonia di Carla Quattri Bossi, la 92enne massacrata il 5 gennaio del 2020 nella cascina-agriturismo del Gratosoglio da Dobrev Damian Borisov, il 23enne di origini bulgare che il figlio della vittima aveva preso in affido quando era minorenne. Un delitto che l'anno scorso ha choccato l'intera città.

Stando alle indagini, l'imputato, che è assistito dal legale Angelo Morreale, quel giorno chiese con insistenza all'anziana, che conosceva da più di quattro anni (riceveva vitto e alloggio nella cascina in cambio di lavori di manutenzione), di prestargli poche decine di euro e, al suo rifiuto, la aggredì. «Dopo mi sono recato nella discoteca Just Cavalli - fu la confessione del giovane - spendendo i soldi con delle ragazze».

La difesa ha depositato una consulenza che ha accertato un vizio parziale di mente. «Mi raccontava di essere stato picchiato da piccolo, di violenze in famiglia in Bulgaria, mi diceva che abusava di alcol e che aveva difficoltà a controllare la sua rabbia» è descrizione di Borisov fatta ieri in aula dalla psicologa che lo ha seguito dal 2017. Il 25 gennaio nuova udienza.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

