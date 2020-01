Colpì donna a bottigliate: «È pazzo»

Era incapace di intendere e di volere al momento del fatto, perché soffre di una psicosi attiva, il trentenne bengalese che lo scorso 12 agosto ha aggredito e ferito con un coccio di bottiglia una donna di 64 anni in largo La Foppa, in pieno centro. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica, disposta nel corso delle indagini coordinate dal pm Enrico Pavone, che ha accertato anche la «pericolosità sociale» dell'uomo.

«Sento nella testa una marea di voci che mi fanno star male. Non sto per niente bene. La mia mente è stata presa. Non ricordo di aver visto né aggredito nessuna donna in strada», aveva spiegato l'uomo nell'interrogatorio davanti al gip Guido Salvini. A breve il bengalese andrà a processo. Se l'infermità mentale sarà riconosciuta verrà assolto, ma gli verrà applicata una misura di sicurezza per la sua pericolosità sociale.

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA