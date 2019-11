Colpa, perdono, potere, vendetta. Tutto comincia con un padre che sacrifica la figlia in nome della guerra. La sua stirpe ne uscirà maledetta, lavando il sangue con altro sangue, di violenza in violenza fino a quando la giustizia da individuale non diventa collettiva.

L'Orestea di Eschilo, da stasera a domenica al Piccolo Teatro Strehler, innesca la miccia del più ambizioso dei lavori della compagnia Anagoor, Leone d'argento alla Biennale 2018, che ripensa la più antica delle trilogie del teatro occidentale nella forma di un fluviale poema di parola e visione, maschere e danze, elementi video e riverberi arcaici nel corto circuito tra sensibilità contemporanea e mito fondativo. Una riflessione potente sulla responsabilità etica di una civiltà che si interroga sui propri valori, sul male che produce e sugli antidoti necessari ad arginarlo. (O.Bat.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

