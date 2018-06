Colori e asinelli, l'estate al campus è più bella

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòEstate a tutto campus, fra passeggiate all'aria aperta, laboratori e giochi. Tante le proposte, a partire dall'iniziativa della cooperativa A passo d'asino: ecco un'allegra carovana di bambini in groppa agli asini dal pelo splendente, che tengono compagnia nei campus estivi a contatto con la natura del Parco Nord. I bimbi conoscono e prendono confidenza con i mansueti animali, imparano a dargli da mangiare, coccolarli, strigliargli, per poi concludere l'avventura con una passeggiata a dorso d'asino. Un tour nel verde per conoscere la vegetazione del parco e fra un'attività e l'altra si riposano all'ombra della Cascina Centro Parco dove si pranza e si fa merenda.Ingresso da via Clerici 150, Sesto San Giovanni, 16-20 luglio, 23-27 luglio. Info 347/0598282 (9.00-12.30). Il divertimento è assicurato anche al Muba con il campus diviso in due momenti: nell'area della mostra-gioco Colore i piccoli scoprono e giocano con le nuance dell'arcobaleno grazie a quattro mega installazioni, per poi cimentarsi in ReMida dove costruiscono oggetti curiosi attraverso materiali di scarto, dalla stoffa al cartone.Rotonda della Besana, tutte le settimane di luglio (da lunedì a venerdì); 27-31 agosto; 3-7 settembre. Prenotazione 02 43980402, info www.muba.