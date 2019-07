Colorato, ironico, pop. La Gam, Galleria d'arte moderna dedica una mostra al pittore e illustratore Andrea Ventura, 51 anni (che vive e lavora a Berlino). Il progetto, nato nell'ambito della programmazione che il museo riserva alla produzione artistica contemporanea, è curato da Paola Zatti, conservatore responsabile del museo, con Alessandro Oldani e il contributo critico di Francesca Alfano Miglietti. L'esposizione mette in mostra 140 opere suddivise in quattro sezioni. Ci sono le tavole ispirate a tre opere esposte nella stessa Gam (i disegni per piazza V Giornate di Giuseppe Grandi; il busto di Verdi di Luigi Secchi e la Trilogia di Adolfo Wildt), in seguito pubblicate nel volume Musicisti, leoni e fontane (Napoli 2017). E ancora, una selezione dei numerosissimi ritratti realizzati in questi ultimi anni per le riviste New Yorker e New York Times. Si spazia da scrittori come Thoreau a poeti come Rilke fino a politici contemporanei, come l'ex primo ministro Theresa May o il leader palestinese Arafat. E poi, nature morte e composizioni di oggetti; una serie di sculture di piccolo formato e opere acriliche di grande formato. (G.Pos.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA