Colazioni sospese per dire grazie ai medici

Buoni spesa, si sta definendo l'identikit di chi a Milano potrà usufruire dei fondi arrivati dal governo. Saranno in 50/60 mila vecchi e nuovi indigenti a cui per due mesi andranno buoni spesa da 150 euro mensili a famiglia. Cittadini in difficoltà per l'emergenza coronavirus, famiglie in crisi economica già conosciute dai servizi sociali ma anche famiglie con reddito inferiore ai 20 mila euro o che hanno perso il lavoro nei primi tre mesi del 2020.

«Innanzitutto potenziamo la raccolta e la distribuzione del pacco alimentare già attivata da quasi un mese grazie ai sette hub (che danno cibo a quasi 10mila famiglie, ndr) - ha spiegato l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. La seconda linea di intervento intercetta famiglie in situazione di grave difficoltà economica, già conosciute dai servizi sociali, che nei mesi scorsi avevano richiesto un sostegno economico ma a cui non eravamo riusciti a dare risposta per mancanza di risorse».

La terza misura che il Comune metterà in campo «lavora sulla nuova povertà più direttamente connessa all'emergenza: a giorni apriremo alla possibilità di fare domanda alle famiglie con reddito inferiore ai 20 mila euro e alle persone che hanno perso il lavoro nei primi tre mesi del 2020. In particolare, presteremo attenzione alle difficoltà delle famiglie numerose, monoreddito, con lavoro precario o che il lavoro l'hanno perso proprio in questo periodo, che devono pagare l'affitto o il mutuo - ha concluso -. Il nostro obiettivo di massima è di contribuire alle spese alimentari con almeno 150 euro a famiglia per due mesi. Nel complesso, pensiamo di riuscire a raggiungere 50-60mila persone».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 05:01

