Colapesce&Dimartino, una serata leggerissima

Ferruccio Gattuso

Sono i tempi a farcene sentire il bisogno: aria aperta e leggerezza. Di sicuro ne possono regalare il duo Colapesce e Dimartino, questa sera alle 21 protagonista della tappa milanese al Castello nella cornice dell'Estate Sforzesca del loro tour estivo.

Il Cortile delle Armi si apre ai protagonisti più amati dalla critica e dal pubblico dell'ultimo Festival di Sanremo, freschi come una rosa a cinque mesi dalla kermesse sull'onda del brano Musica leggerissima, col quale hanno conquistato il quarto disco di platino (singolo più venduto nel primo semestre 2021, 61 milioni di visualizzazioni), del nuovo singolo in collaborazione con Ornella Vanoni Toy Boy (videoclip diretto dal premio Oscar Luca Guadagnino) e di un album intitolato I mortali². Ad accompagnare i due cantautori sul palco ci sono Adele Altro (conosciuta anche come Any Other, polistrumentista underground veronese), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (già batterista live di Franco Battiato nonché tra i produttori di Musica leggerissima).

Il 23 luglio uscirà in tutti gli store il vinile Musica Leggerissima Remixes con riletture del brano griffate da big dell'elettronica come Giorgio Moroder e Cerrone, Fabio Fabio e Get Far.

