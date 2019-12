Coccole e rosa, è arrivata l'Estetista Cinica

Ilaria Del Prete

All'anagrafe è Cristina Fogazzi, sul web L'Estetista Cinica. Comunque la si chiami, lei è l'imprenditrice digitale che ha creato i prodotti beauty a marchio Veralab, che dallo scorso fine settimana hanno trovato casa in via Guido d'Arezzo 9. Si tratta del primo flagship store dove le fagiane, questo il nome che le oltre 480mila follower della Fogazzi hanno su Instagram, dallo scorso sabato possono comprare di persona non solo i best seller del marchio di cosmesi, dalla luce liquida all'olio denso, ma anche vivere un'esperienza totalizzante che va oltre il semplice acquisto. Lo store Veralab prende ispirazione dall'arte contemporanea e dalle tendenze del food, mescolando il tutto con una dose massiccia di rosa, di neon e specchi. Preso d'assalto nei primi due giorni d'apertura, il negozio è disseminato di sorprese con effetto luna park: dagli specchi deformanti, per far riflettere sulla percezione del proprio corpo, al nastro trasportatore da sushi sul quale scorrono i prodotti, passando per i camerini dove effettuare una valutazione approfondita per individuare il trattamento più adatto. Fino a un distributore di gadget per le clienti virtuose che riporteranno in store un flacone vuoto.

Martedì 17 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA