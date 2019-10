Cocciante professore per un giorno

Un giorno a lezione con Riccardo Cocciante.

Oggi all'Aula Magna della Statale, il musicista di Margherita e di tante hit senza tempo incontrerà gli studenti dell'ateneo in una lezione aperta a tutti, anche i non universitari. Moderato dal professore Alberto Bentoglio, direttore del Dipartimento dei beni culturali e ambientali, l'incontro avrà al centro il processo creativo di Cocciante e la sua visione artistica. Al centro dell'incontro anche un'analisi del suo ultimo lavoro, Notre Dame de Paris, protagonista di una mini performance finale eseguita dallo stesso cocciante.

L'opera moderna, tratta dal romanzo di Victor Hugo, musicata da Riccardo Cocciante, sull'adattamento di Luc Plamondon e Pasquale Panella, sarà in scena al Teatro Arcimboldi dal 17 ottobre al 17 novembre. L'opera in 17 anni solo in Italia ha visto 1.246 repliche in 47 città, oltre ai tour in 23 Paesi di tutto il mondo.(P.Pas.)

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

