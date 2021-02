Cocaina per tre milioni sotto il letto del 17enne

Ha solo 17 anni, ma sotto il letto custodiva cocaina per 3 milioni di euro. Nella sua stanzetta in via Rossetti, a Sant'Angelo Lodigiano, i carabinieri hanno trovato due valigie piene fino all'orlo di panetti da un chilo per un peso complessivo di 35 chili. È il più grosso sequestro di cocaina nel Lodigiano. Un record che avrebbe preferito evitare il minorenne di origini albanesi, che all'arrivo dei militari ha cercato in ogni modo di ritardare il loro ingresso. Pare sia anche riuscito a chiamare qualcuno per avvertire del blitz, probabilmente i veri proprietari: agli avrebbero dato in custodia la droga pensando che nessuno avrebbe mai sospettato di un ragazzino incensurato che vive a casa con i genitori, madre operaia e padre disoccupato.

La versione ufficiale è che i vicini hanno segnalato ai carabinieri uno strano viavai di sconosciuti nel palazzo, ma non è improbabile che gli investigatori abbiano ricevuto una soffiata. Il 17enne, A.K., è stato arrestato e rimesso in libertà in attesa del processo.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

