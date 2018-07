COCA NOSTRA

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl romanzo criminale di Comasina inizia il 20 settembre 2014 con una bomba carta lanciata nel commissariato, la risposta dell'organizzazione all'arresto di un pusher. Salto avanti fino al giugno 2016, quando su un muro in piazza Gasparri, uno dei punti nevralgici dello spaccio, compaiono scritte minatorie contro un poliziotto, un agente onesto che assieme a un collega si stava opponendo al sistema. È anche grazie alle loro segnalazioni se ieri la squadra mobile ha arrestato 23 persone, capi e collaboratori dell'organizzazione che dal 2013 al 2017 ha gestito il traffico di droga tra Comasina e Bruzzano e trasformato i quartieri nel proprio regno. Tra loro c'è anche un collega di quel poliziotto onesto, il sovrintendente Roberto D'Agnano, brindisino di 45 anni, per 15 anni in servizio al commissariato e ormai stabilmente parte del gruppo criminale. Con lui sono stati denunciati altri 3 poliziotti.L'operazione è stata chiamata Red Carpets (tappeti rossi), un gioco di parole riferito alla chiave di volta di tutto: Laurence Rossi, il collaboratore di giustizia che dopo il suo arresto nell'aprile 2017 ha contribuito a smantellare tutto l'impero e i suoi protagonisti. Rossi è cognato di Luca Saccomanno (hanno entrambi 40 anni), l'uomo che nell'ottobre 2013 ha creato la piazza di spaccio di Comasina e che esattamente un anno dopo gli ha chiesto di entrare in società al 50 per cento. Rossi si occupava del rifornimento di cocaina e Saccomanno di hashish e marijuana. Nel maggio 2015 i due hanno venduto la piazza per 200mila euro a un gruppo di loro collaboratori (poi arrestati) che hanno continuato a rifornirsi in via esclusiva dai cognati: Juri D'Amato, Denis Donvito, Ribeira Lopez, Daniele D'Errico e Adalberto Alexis.Quando Saccomanno è stato arrestato ha continuato a gestire gli affari attraverso la sorella Chiara, che si occupava di pagare le spese legali dei collaboratori detenuti e di reinvestire i soldi nell'altra piazza a Bruzzano. Gli affari andavano così bene che i gestori guadagnavano ottomila euro al mese, i magazzinieri anche cinquemila. In manette anche due imprenditori (Pasquale Velotti e Davide Giulivi) che avrebbero comprato per Rossi appartamenti poi intestati alla società Ilpe, anagramma di Immobiliare Laurence Pablo Escobar.